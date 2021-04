Neonata morta dopo il parto | serviranno gli esami istologici

Advertising

CosenzaChannel : Il gip del tribunale di #Cosenza ha archiviato il fascicolo su una presunta colpa medica. Nel 2019 morì una neonata… - cschannel_news : Colpa medica, neonata morta nel 2019: indagini archiviate - salernotoday : Neonata morta dopo essere stata lanciata dalla finestra: indagine chiusa - antennatre : MARENO DI PIAVE | NEONATA MORTA: LUNEDI’ L’AUTOPSIA -

Ultime Notizie dalla rete : Neonata morta

TrevisoToday

Resta per ora il 'giallo' dietro alla morte di Chloe , la bambina deceduta nella notte tra l'11e il 12 aprile presso l'ospedale 'San Valentino' di Montebelluna . L'autopsia sul corpo della, effettuata oggi dal dottor Alberto Furlanetto , il patologo incaricato dalla Procura che sui fatti ha deciso di aprire una fascicolo d'indagine , non da riscontri. Servirà un esame istologico ...Non ci saranno ulteriori indagini per la morte di unadi Cosenza , deceduta nell'estate del 2019, presso l'ospedale "Annunziata". Inizialmente, la ...- secondo la perizia medico - legale -...Chiedono indagini la mamma e il papà della neonata morta a quattro giorni dal parto. La magistratura ha disposto una autopsia ...La tragedia 4 giorni dopo il parto: la mamma, infermiera di 36 anni, ha tentato invano di rianimarla. Presentato un esposto ...