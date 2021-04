Mondragone | il sindaco si arrende ai contagi | chiuse tutte le scuole anche in zona gialla

(Di lunedì 26 aprile 2021)ledi ogni ordine e grado per una settimana. A deciderlo ildi, Virgilio Pacifico, che nella serata di ieri ha firmato un’ordinanza destianta a sollevare un vespaio di polemiche in città a poche ore dall’ingresso della regione inchiude le: si torna in DaD L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

CE: Covid-19, casi in aumento a Mondragone. Il sindaco Pacifico ordina la chiusura delle scuole

Scuole chiuse a Mondragone fino al 30 aprile. Nonostante il decreto del presidente Draghi e l'ingresso della Campania in zona gialla, il sindaco Virgilio Pacifico ha firmato l'ordinanza numero 7 con la quale ha disposto la chiusura delle scuole. All'istituto "Buonarroti" di Mondragone, l'Asl ha provveduto a porre in sorveglianza sanitaria i contatti. Lo dichiara il sindaco Virgilio Pacifico. Mondragone – Da oggi, lunedì 26 aprile, la Campania ritorna in zona gialla. Il cambio di colore non sarà però accompagnato sul fronte delle scuole. A Mondragone, in provincia di Caserta, da lunedì 26 aprile a venerdì 30 aprile sono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado; il sindaco ha firmato l'ordinanza.