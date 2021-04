(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “È accaduto di nuovo. Nel foggiano alcunida una fucilata, un giovane maliano è molto grave. Un clima di odio e violenza che lo Stato non lo può tollerare. Occorre fare piena,presto. Abbiamo gli strumenti per combattere caporalato e criminalità. Usiamoli”. Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Peppe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Migranti: Provenzano, 'fare luce su braccianti feriti nel foggiano'

