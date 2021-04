Mace | il suo album è un viaggio extracorporeo

(Di lunedì 26 aprile 2021)ha i capelli acconciati in una via di mezzo tra un mullet e un mohicano giallo neon, gli orecchini vistosi, lo smalto sulle unghie, una camicia neo-hippie che gli ondeggia addosso. Parla di viaggi e di psichedelia con la competenza di uno studente appena tornato da un workshop con Timothy Leary, il guru dell’acido lisergico, e se una macchina del tempo lo avesse sputato dritto da un rave party Anni 80 nessuno si stupirebbe. E invece a quell’epoca Simone Benussi, aka, 38enne produttore, musicista e dj milanese, che da qualche settimana ha tirato fuori uno degliitaliani dell’anno, aveva appena iniziato le elementari. Certo non immaginava di diventare nel 2021 una star della musica in grado di connettere il rap con Platone. Confusi? Allora uniamo i puntini. OBE è il suo debutto, un lungo...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mace suo

Cronache Maceratesi

... rivelando che la sua parte preferita del film era stata vedere morire ilpersonaggio,Windu. Certo, i fan sapevano già che l'Ordine Jedi non avrebbe vissuto un lieto fine in Episodio III , ...Perde due posizioni rispetto ad una settimana fa la diciannovenne Madame con ilalbum d'esordio ... Stabile al settimo posto Capo Plaza con Plaza, davanti acon Obe (in discesa di due gradini). ...Press tour e pubblicità fanno parte della routine per gli attori di Hollywood. Può essere difficile continuare a far crescere l'attesa per un nuovo progetto senza rivelare accidentalmente grandi segre ...Achille Lauro, conquista la vetta degli album più venduto della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, con il suo nuovo lavoro che porta il suo nome, “Lauro”, frutto delle influenze che i vari ge ...