Le sei missioni del Recovery plan (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Il Recovery plan "si organizza lungo sei missioni". Lo spiega una nota di palazzo Chigi. Il piano avrà un impatto sul Pil di 3,6 punti percentuali e sull'occupazione di 3 punti al 2026, ovvero nel suo ultimo anno. Con il 40 per cento circa delle risorse destinate al Mezzogiorno, il 38 per cento al green e il 25 per cento al digitale. La prima missione: “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura” Il piano stanzia complessivamente 49,2 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo. I suoi obiettivi sono promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura. Gli investimenti previsti nel piano assicurano la fornitura di banda ultra-larga e connessioni ... Leggi su agi (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Il"si organizza lungo sei". Lo spiega una nota di palazzo Chigi. Il piano avrà un impatto sul Pil di 3,6 punti percentuali e sull'occupazione di 3 punti al 2026, ovvero nel suo ultimo anno. Con il 40 per cento circa delle risorse destinate al Mezzogiorno, il 38 per cento al green e il 25 per cento al digitale. La prima missione: “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura” Il piano stanzia complessivamente 49,2 miliardi – di cui 40,7 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,5 miliardi dal Fondo. I suoi obiettivi sono promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura. Gli investimenti previsti nel piano assicurano la fornitura di banda ultra-larga e connessioni ...

Advertising

fisco24_info : Le sei missioni del Recovery plan: AGI - Il Recovery plan 'si organizza lungo sei missioni'. Lo spiega una nota di… - Giokin2 : RT @tempoweb: Il #Pnnr trasmesso in #Parlamento. #Superbonus, grandi opere, salute, #giustizia... Cosa c'è nel testo #governo #draghi #25ap… - lorenzocasalin4 : Il Pnnr trasmesso in Parlamento. Superbonus, grandi opere, salute, giustizia... Le sei missioni del governo - Il Te… - AgenziaOpinione : PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI: « IL GOVERNO DRAGHI HA TRASMESSO OGGI AL PARLAMENTO IL TESTO DEL PIANO NAZIONALE DI… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: Il #Pnnr trasmesso in #Parlamento. #Superbonus, grandi opere, salute, #giustizia... Cosa c'è nel testo #governo #draghi #25ap… -

Ultime Notizie dalla rete : sei missioni SPILLO/ Draghi vs von der Leyen: stavolta la 'variante italiana' batte quella tedesca RECOVERY PLAN, TESTO FINALE PNRR DRAGHI/ 6 missioni, 4 riforme, risorse e governance Sabato la ... Fra sei mesi Draghi ospiterà a Roma - come presidente di turno del G20 - tutti i leader mondiali: pochi ...

GIUSTIZIA/ La vera riforma che resta fuori anche dal Recovery Lo schema di Piano nazionale di ripresa e resilienza approdato in Consiglio dei ministri per essere inviato alla Camere sintetizza le sei missioni prescritte dall'Europa - digitalizzazione, transizione ecologica, infrastrutture sostenibili, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute - e indica i relativi importi in ragione ...

Le sei missioni del Recovery plan AGI - Agenzia Giornalistica Italia CR7 flop (quasi) da record, Darmian e il tris scudetto Anche senza l’apporto della Lu-La (a secco da 4 partite), l’Inter vola verso uno scudetto annunciato. Anche con Cristiano Ronaldo in campo, la Juve perde punti e mette a rischio la partecipazione alla ...

Le sei missioni del Recovery plan Il documento stilato dal governo Draghi si articola in macro-aree: dalla digitalizzazione alla salute, dalle infrastrutture alla sostenibilità, dall'istruzione all'inclusione ...

RECOVERY PLAN, TESTO FINALE PNRR DRAGHI/ 6, 4 riforme, risorse e governance Sabato la ... Framesi Draghi ospiterà a Roma - come presidente di turno del G20 - tutti i leader mondiali: pochi ...Lo schema di Piano nazionale di ripresa e resilienza approdato in Consiglio dei ministri per essere inviato alla Camere sintetizza leprescritte dall'Europa - digitalizzazione, transizione ecologica, infrastrutture sostenibili, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute - e indica i relativi importi in ragione ...Anche senza l’apporto della Lu-La (a secco da 4 partite), l’Inter vola verso uno scudetto annunciato. Anche con Cristiano Ronaldo in campo, la Juve perde punti e mette a rischio la partecipazione alla ...Il documento stilato dal governo Draghi si articola in macro-aree: dalla digitalizzazione alla salute, dalle infrastrutture alla sostenibilità, dall'istruzione all'inclusione ...