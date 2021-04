Lazio, scuole e università aperte: la Task Force per controllare i trasporti pubblici (Di lunedì 26 aprile 2021) Quello di oggi è stato un giorno importante per la Regione Lazio, da un lato per tutti quei lavoratori che hanno potuto riaprire al pubblico, dall’altro per tutti gli studenti le cui porte scolastiche si sono riaperte. Da oggi, lunedì 26 aprile, infatti si sono sia riaperte le scuole secondarie di secondo grado con una presenza del 70% (massima al 100%), sia le porte degli Atenei universitari hanno riaccolto matricole e laureandi. La paura, tuttavia, è stato un sentimento provato anche oggi, soprattutto per un aspetto: quello dei mezzi di trasporto. Leggi anche: Lazio zona gialla, cosa cambia per le scuole e gli studenti da lunedì 26 aprile 2021 Scuola: Task Force della polizia Proprio in previsione di ciò che poteva accadere sui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) Quello di oggi è stato un giorno importante per la Regione, da un lato per tutti quei lavoratori che hanno potuto riaprire al pubblico, dall’altro per tutti gli studenti le cui porte scolastiche si sono ri. Da oggi, lunedì 26 aprile, infatti si sono sia rilesecondarie di secondo grado con una presenza del 70% (massima al 100%), sia le porte degli Atenei universitari hanno riaccolto matricole e laureandi. La paura, tuttavia, è stato un sentimento provato anche oggi, soprattutto per un aspetto: quello dei mezzi di trasporto. Leggi anche:zona gialla, cosa cambia per lee gli studenti da lunedì 26 aprile 2021 Scuola:della polizia Proprio in previsione di ciò che poteva accadere sui ...

