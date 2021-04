La settimana dei piani nazionali di Recovery

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nove mesi dopo lo storico accordo del 21 luglio 2020 sulfund, questa è ladella verità per gli stati membri chiamati a presentare formalmente alla Commissione i lorodi ripresa e resilienza. Non tutti lo faranno entro la scadenza di venerdì 30 aprile, causa difficoltà a mettere insieme riforme, investimenti e progetti coerenti con la legislazione dellaand Resilience Facility. Alcuni ci metteranno alcune settimane in più. I Paesi Bassi potrebbero attendere diversi mesi in ragione dei negoziati per la formazione di un nuovo governo. La scadenza del 30 aprile è “soft”. Il Portogallo è stato il primo la scorsa. Spagna, Grecia e Francia dovrebbero seguire. Anche l'Italia dovrebbe essere nel gruppo di testa, dopo il via libera sabato ...