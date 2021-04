La crisi dei microchip, le riforme del Recovery e la nostalgia dell’ufficio (Di lunedì 26 aprile 2021) LA crisi CHE NON È INNESCATA DAL COVIDLa casa automobilistica tedesca Daimler ha annunciato che potrebbe ridurre ancora le ore di lavoro per i propri dipendenti. Lo stesso ha fatto Audi qualche giorno prima. La General Motors ha dovuto chiudere una delle sue fabbriche. Così come Ford e Jaguar Land Rover. Stavolta, però, non è colpa del Covid. La ragione è la carenza mondiale di microchip, che sta agitando diversi settori in tutto il mondo, dalle auto agli elettrodomestici, dai computer agli smartphone. Il motivo? La produzione mondiale dei semiconduttori non riesce a stare al passo con la richiesta. Secondo Deloitte, la crisi dei chip potrebbe avere un impatto di 52 miliardi di dollari sul settore automobilistico. «Questa cosa rischia di scatenare una crisi che potrebbe essere ben peggiore addirittura di quella ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 aprile 2021) LACHE NON È INNESCATA DAL COVIDLa casa automobilistica tedesca Daimler ha annunciato che potrebbe ridurre ancora le ore di lavoro per i propri dipendenti. Lo stesso ha fatto Audi qualche giorno prima. La General Motors ha dovuto chiudere una delle sue fabbriche. Così come Ford e Jaguar Land Rover. Stavolta, però, non è colpa del Covid. La ragione è la carenza mondiale di, che sta agitando diversi settori in tutto il mondo, dalle auto agli elettrodomestici, dai computer agli smartphone. Il motivo? La produzione mondiale dei semiconduttori non riesce a stare al passo con la richiesta. Secondo Deloitte, ladei chip potrebbe avere un impatto di 52 miliardi di dollari sul settore automobilistico. «Questa cosa rischia di scatenare unache potrebbe essere ben peggiore addirittura di quella ...

Advertising

EnricoLetta : Non è possibile che Europa e Stati Membri imparino da tutte le crisi tranne che da quella sull’accoglienza dei… - CarloCalenda : I giornali scoprono il documento del 2017, citato nel video, sulla crisi dei cimiteri. Da allora non è stato fatto… - SimonaMalpezzi : Non sappiamo quali saranno le conseguenze del lockdown sui giovani. Ma è un problema serio. Per questo ho proposto… - pelizza_simone : RT @CafeGeopolitico: La #crisi economica e la #pandemia non hanno fermato i #migranti venezuelani, i quali continuano a entrare in #Colombi… - ombrysan : RT @VivianaP1511: @04Carmen20 @Claudoc3 Questa invece, se mi permetti, è l'emblema di quanta cattiveria ci sia in quelle persone che da mes… -