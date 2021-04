Isola 15, dodicesima puntata: eliminata Vera Gemma, i nominati sono… (Di martedì 27 aprile 2021) Ilary Blasi ha condotto la dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi 15, accompagnata dagli opinionisti e da due ospiti speciali: Giulia Salemi e Asia Argento, a sostegno delle nominate Fariba Tehrani e Vera Gemma. Dopo il consueto riassunto degli ultimi giorni in Honduras, la conduttrice si è collegata con Massimiliano Rosolino e i naufraghi già pronti su Playa Palapa. Innanzitutto, la leader Francesca Lodo ha dovuto scegliere quattro concorrenti da cacciare fuori dal gruppo dei Primitivi (ovvero i naufraghi sbarcati sull’Isola nelle prime puntate). I quattro selezionati dalla Lodo, ovvero Isolde Kostner, Fariba, Roberto Ciufoli e Awed, sono finiti nel gruppo degli Arrivisti, formato dai naufraghi sbarcati nella scorsa puntata. Gli arrivisti avranno la metà della ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 aprile 2021) Ilary Blasi ha condotto lade L’dei Famosi 15, accompagnata dagli opinionisti e da due ospiti speciali: Giulia Salemi e Asia Argento, a sostegno delle nominate Fariba Tehrani e. Dopo il consueto riassunto degli ultimi giorni in Honduras, la conduttrice si è collegata con Massimiliano Rosolino e i naufraghi già pronti su Playa Palapa. Innanzitutto, la leader Francesca Lodo ha dovuto scegliere quattro concorrenti da cacciare fuori dal gruppo dei Primitivi (ovvero i naufraghi sbarcati sull’nelle prime puntate). I quattro selezionati dalla Lodo, ovvero Isolde Kostner, Fariba, Roberto Ciufoli e Awed, sono finiti nel gruppo degli Arrivisti, formato dai naufraghi sbarcati nella scorsa. Gli arrivisti avranno la metà della ...

