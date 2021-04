Incendio al Cto, in fiamme materiale di risulta (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – Colonna di fumo all’ospedale Cto di Roma. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 12.20 circa nella struttura ospedaliera a causa di fiamme partite da materiale di risulta e cumuli di legno che si trovavano in luogo interno al perimetro ospedaliero ma in uno spazio aperto. Sono in corso verifiche nei piani vicini al’Incendio per constatare le condizioni dei degenti e personale presente. Al momento l’Incendio e’ sotto controllo. Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – Colonna di fumo all’ospedale Cto di Roma. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 12.20 circa nella struttura ospedaliera a causa dipartite dadie cumuli di legno che si trovavano in luogo interno al perimetro ospedaliero ma in uno spazio aperto. Sono in corso verifiche nei piani vicini al’per constatare le condizioni dei degenti e personale presente. Al momento l’e’ sotto controllo.

