Il Recovery di Draghi: “Un Piano per consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno”. (Di lunedì 26 aprile 2021) di Redazione. Era stato chiamato dal Presidente della Repubblica a sostituire Giuseppe Conte a Palazzo Chigi per vaccinare il Paese e portarlo fuori dalla pandemia e per presentare a Bruxelles un Piano di spesa per i prossimi anni senza incorrere in veti e bocciature da parte della Commissione Europea, un Piano per far ripartire l’Italia. Leggi su freeskipper (Di lunedì 26 aprile 2021) di Redazione. Era stato chiamato dal Presidente della Repubblica a sostituire Giuseppe Conte a Palazzo Chigi per vaccinare ile portarlo fuori dalla pandemia e per presentare a Bruxelles undi spesa per i prossimi anni senza incorrere in veti e bocciature da parte della Commissione Europea, unper far ripartire l’Italia.

Advertising

ilriformista : Domani l’invio del #Pnrr a Bruxelles, Draghi rispetta la scadenza del 30 aprile per ottenere prima i fondi europei - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #30aprile: #Recovery, via libera al progetto #Draghi. #Pensioni, ri… - a_padellaro : SCUDO ANTI-STUPIDI A proposito del Recovery plan, Mario Draghi “professa ottimismo a patto che i tre cavalieri bian… - aleco891 : RT @ValerioMalvezzi: Oh che strano! Dal Recovery Funds scompare pensione quota 100. Ma ero io che ero un gufo vero? Diamogli il tempo a Dra… - smilypapiking : RT @janavel7: Ci sono due governi: quello di Draghi e dei suoi tecnici che si occupa del Recovery Plan, delle vaccinazioni, delle riforme.… -