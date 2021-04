Il Psg blinda Keylor Navas | rinnovo fino al 2024

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il PSG ha ufficializzato ildi contratto del portiere. Il costaricense, in scadenza nel 2023, prolungaalla sua esperienza con il club francese. Il portiere, ex Real ...

Ilha ufficializzato il rinnovo di contratto del portiere Keylor Navas . Il costaricense, in scadenza nel 2023, prolunga fino al 2024 la sua esperienza con il club francese. Il portiere, ex Real ...Anzi, la. Il club più titolato di Francia ha comunicato che il portiere costaricano Keylor Navas ha firmato per un ulteriore anno: Navas era legato alda un contratto in scadenza nel 2023, ...Il club parigino ha annunciato il prolungamento del 34enne portiere costaricense tramite un comunicato sul sito ufficiale ...Nell'antivigilia della semifinale d'andata valida per la Champions Legue, contro il Manchester City di Pep Guardiola, il Paris Saint-Germain chiude la porta. Anzi, la blinda. (ANSA) ...