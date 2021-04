Grande Napoli nel primo tempo: 2-0 all’intervallo con Bakayoko e Osimhen (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Napoli ha dominato il primo tempo contro il Torino, chiudendo i primi 45 minuti meritatamente in vantaggio per 2-0. Gli uomini di Gattuso hanno sfruttato anche tanti errori della compagine granata. Partenopei in vantaggio all’11’ con Bakayoko, immediato il raddoppio di Osimhen al 13?, che ha approfittato di una ingenuità della difesa del Toro e anche di un pò di fortuna. Torino inesistente, al 40? Zielinski vicino al tris con un palo clamoroso. Napoli che al momento sarebbe al quarto posto a 66 punti, insieme a Juve e Milan che giocherà in serata con la Lazio. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilha dominato ilcontro il Torino, chiudendo i primi 45 minuti meritatamente in vantaggio per 2-0. Gli uomini di Gattuso hanno sfruttato anche tanti errori della compagine granata. Partenopei in vantaggio all’11’ con, immediato il raddoppio dial 13?, che ha approfittato di una ingenuità della difesa del Toro e anche di un pò di fortuna. Torino inesistente, al 40? Zielinski vicino al tris con un palo clamoroso.che al momento sarebbe al quarto posto a 66 punti, insieme a Juve e Milan che giocherà in serata con la Lazio. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Napoli ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 18.30 #TorinoNapoli #SFT - Alemilanista86 : Grande Napoli il cazzo. Campo libero praterie di 60 metri. Com'è che contro la Juve non mollavano un cm sti venduti… - Toro_News : ?? | HALF TIME Dominio azzurro al Grande Torino: i gol di Bakayoko e Osimhen decidono il primo tempo IL NOSTRO C… - soniasorrent : RT @CucchiRiccardo: Dopo il primo tempo. C'è grande differenza tecnica in campo. E il #Napoli adesso gioca davvero bene. Gran gol di #Bakay… - CucchiRiccardo : Dopo il primo tempo. C'è grande differenza tecnica in campo. E il #Napoli adesso gioca davvero bene. Gran gol di #Bakayoko. #TorinoNapoli -