Giuseppe Conte attacca la Lega sul coprifuoco alle 22: “Intollerabile fingere di essere all’opposizione” (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ex premier Giuseppe Conte ha alzato la voce e lo ha fatto per attaccare la Lega di Matteo Salvini. Nel periodo in cui ogni intervento sembra rivolto a consolidare la sua nuova posizione di leadership nel Movimento 5 Stelle, Conte si espone chiaramente contro le polemiche e le iniziative di propaganda della Lega contro il coprifuoco alle 22 imposto dal Governo Draghi. Esecutivo del quale però fanno parte anche Ministri leghisti, tanto che Conte si domanda: che faranno ora? Lega e Governo: scontro sul coprifuoco, interviene Conte La battaglia della Lega dell’ultima settimana va avanti: dal nuovo Decreto Legge è stato imposto il coprifuoco ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ex premierha alzato la voce e lo ha fatto perre ladi Matteo Salvini. Nel periodo in cui ogni intervento sembra rivolto a consolidare la sua nuova posizione di leadership nel Movimento 5 Stelle,si espone chiaramente contro le polemiche e le iniziative di propaganda dellacontro il22 imposto dal Governo Draghi. Esecutivo del quale però fanno parte anche Ministri leghisti, tanto chesi domanda: che faranno ora?e Governo: scontro sul, intervieneLa battaglia delladell’ultima settimana va avanti: dal nuovo Decreto Legge è stato imposto il...

