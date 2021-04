Florentino Pérez | l’oligarca di Spagna

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 aprile 2021) Don Chisciotte che sfida i mulini a vento? El Cid Campeador che cavalca contro i mori? O forse José de la Vega che spiegava la borsa di Amsterdam con una icastica definizione: confusión de confusiones?che è un uomo ben istruito, deve aver passato in rassegna i miti culturali della suamentre venivano a galla i magheggi del più iconico spettacolo mondiale e cadeva il suo più ambizioso castello di carte: la Superlega di calcio. Il predecessore al vertice del Real Madrid, Ramòn Calderòn, lo ha pugnalato e con che scherno: “Penso cheavesse bevuto un paio di bicchieri di vino in più perché dire che viene a salvare il calcio mi sembra uno scherzo. Lui stesso ha coinvolto il Real Madrid in un progetto multimilionario di cui non sappiamo nemmeno quanto costerà lo stadio, il che non era ...