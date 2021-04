“Fa parte della sua patologia”. Fabrizio Corona, mamma Gabriella: “Lo fa anche con me” (Di lunedì 26 aprile 2021) Fabrizio Corona negli ultimi mesi ha vissuto un vero e proprio incubo e ad oggi è riuscito ad uscire dal carcere dopo circa un mese di detenzione. Sono ancora in atto gli arresti domiciliari e il re dei paparazzi è ritornato a casa propria in cerca di un po’ di pace. A raccontare il suo corrente status di salute è stato l’avvocato difensore, intervenuto durante ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso. Una serenità che comunque tarda ad arrivare, dato che una volta fatto ritorno nella sua abitazione, Fabrizio Corona si è mostrato di nuovo con il volto ricoperto di sangue e una fascia attorno al braccio. Allertati gli operatori sanitari, il vip è stato soccorso e ha dichiarato: “Ho perso molto sangue”. Ora la parola va alla mamma Gabriella Privitera. (Continua dopo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021)negli ultimi mesi ha vissuto un vero e proprio incubo e ad oggi è riuscito ad uscire dal carcere dopo circa un mese di detenzione. Sono ancora in atto gli arresti domiciliari e il re dei paparazzi è ritornato a casa propria in cerca di un po’ di pace. A raccontare il suo corrente status di salute è stato l’avvocato difensore, intervenuto durante ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso. Una serenità che comunque tarda ad arrivare, dato che una volta fatto ritorno nella sua abitazione,si è mostrato di nuovo con il volto ricoperto di sangue e una fascia attorno al braccio. Allertati gli operatori sanitari, il vip è stato soccorso e ha dichiarato: “Ho perso molto sangue”. Ora la parola va allaPrivitera. (Continua dopo le ...

