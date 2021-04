Dirigenti Infermieri (SIDMI): le raccomandazioni per lo staff Infermieristico di nuova concezione. (Di lunedì 26 aprile 2021) In considerazione del fatto che il personale nelle organizzazioni sanitarie rappresenta un elemento primario di valore e produzione di benessere e salute, e? indispensabile riferirsi a quelle che sono ad oggi le evidenze scientifiche disponibili in letteratura che mettono in luce, in modo univoco, che l’aumentato carico di lavoro Infermieristico, la disponibilita? quali quantitativa di risorse e le caratteristiche dell’ambiente di lavoro hanno ricadute dirette sulla sicurezza dei pazienti e sulla qualita? dell’assistenza in termini di esiti negativi per i pazienti. I dati e risultati presenti oggi e derivanti dagli studi internazionali relativi al personale di assistenza Infermieristica, che correlano esiti (outcomes) delle persone assistite, numero e qualita? dei professionisti (staffing) ad indicatori di sicurezza e qualita? delle ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) In considerazione del fatto che il personale nelle organizzazioni sanitarie rappresenta un elemento primario di valore e produzione di benessere e salute, e? indispensabile riferirsi a quelle che sono ad oggi le evidenze scientifiche disponibili in letteratura che mettono in luce, in modo univoco, che l’aumentato carico di lavorostico, la disponibilita? quali quantitativa di risorse e le caratteristiche dell’ambiente di lavoro hanno ricadute dirette sulla sicurezza dei pazienti e sulla qualita? dell’assistenza in termini di esiti negativi per i pazienti. I dati e risultati presenti oggi e derivanti dagli studi internazionali relativi al personale di assistenzastica, che correlano esiti (outcomes) delle persone assistite, numero e qualita? dei professionisti (ing) ad indicatori di sicurezza e qualita? delle ...

advgiornalista : RT @AssoCare: Ecco le Raccomandazioni della società scientifica SIDMI per la determinazione dello 'Staff' per l'Assistenza Infermieristica.… - AssoCare : Ecco le Raccomandazioni della società scientifica SIDMI per la determinazione dello 'Staff' per l'Assistenza Inferm… - PiuValliTV : I CAVALIERI DELLA SANITA' Medici, infermieri, personale amministrativo, dirigenti, personale tecnico sono nell'el… - LauraritaRita : Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di Laura Rita Santoro (Nursing Up Lazio): ora Infermieri, OSS e Professioni Sanit… - LorisCavallett1 : RT @e_didone: #vaccini A medici e infermieri andati in pensione con quota 100 e richiamati “volontari” in prima linea per affrontare la pan… -