Delitto di Avellino | oggi l' interrogatorio di garanzia dei fidanzati

(Di lunedì 26 aprile 2021) Si tiene, 26 aprile, in carcere l'dialla coppia didi, accusati dell'omicidio del padre di lei, Aldo Gioia, che si opponeva alla loro relazione. Nella stessa giornata il pm conferirà l'incarico per l'autopsia sul 53enne. Il 23enne, Giovanni L., ha accusato intanto la fidanzata 18enne di aver elaborato un piano per uccidere l'intera famiglia. I due dovranno rispondere di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione contro un familiare. Rischiano l'ergastolo.