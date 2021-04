Daniele De Rossi sta bene, l’emozione di Sarah in una foto (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo 37 giorni dal contagio Daniele De Rossi compare sui social abbracciato a sua moglie, Sarah Felberbaum. Un abbraccio intenso per la coppia, una foto postata dall’attrice che dice tutto della paura vissuta in queste settimane. Daniele De Rossi era in ospedale a causa del covid, adesso è a casa con la sua famiglia ma è stata durissima. Adesso sono di nuovo abbracciati l’uno all’altra ma l’ansia per le condizioni di salute dell’ex calciatore della Roma è durata davvero a lungo. Gli occhi e il volto bagnati dalle lacrime, Sarah non nasconde niente, sono lacrime di gioia immensa. Il ricovero di Daniele allo Spallanzani di Roma si era reso necessario a causa della polmonite. Una difficoltà di respirare che non poteva più essere tenuta sotto controllo a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo 37 giorni dal contagioDecompare sui social abbracciato a sua moglie,Felberbaum. Un abbraccio intenso per la coppia, unapostata dall’attrice che dice tutto della paura vissuta in queste settimane.Deera in ospedale a causa del covid, adesso è a casa con la sua famiglia ma è stata durissima. Adesso sono di nuovo abbracciati l’uno all’altra ma l’ansia per le condizioni di salute dell’ex calciatore della Roma è durata davvero a lungo. Gli occhi e il volto bagnati dalle lacrime,non nasconde niente, sono lacrime di gioia immensa. Il ricovero diallo Spallanzani di Roma si era reso necessario a causa della polmonite. Una difficoltà di respirare che non poteva più essere tenuta sotto controllo a ...

Advertising

CB_Ignoranza : “C’è un Bryan Cristante che arriva da Bergamo, io ne voglio altri cento di giocatori così perché anche se non è nat… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 8?ttavi di finale CALCIO ?? Scegli il miglior MEDIANO di tutti i tempi tra: ?? DANI… - sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali Nazionale, buone notizie: De Rossi è guarito dal Covid-19: N… - fanpage : Sorridenti. Felici. In lacrime per la gioia di stare di nuovo abbracciati, l'uno stretto all'altra. Daniele De Ross… - teladoiotokyo : Coronavirus ? De Rossi negativo: il post di Sarah Felberbaum: Daniele De Rossi è guarito dal Coronavirus..… -