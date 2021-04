Cure a casa dei pazienti Covid, antibiotici non sempre e ok monoclonali (Di lunedì 26 aprile 2021) Confermato il ‘no’ ai supplementi vitaminici e all’idrossiclorochina, gli antibiotici vanno utilizzati solo in casi particolari. Inoltre, fondamentale rimane il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno: sotto il 92% va valutato il ricovero e/o ossigenoterapia a casa. Nelle fasi precoci di malattia, i medici di base possono indicare l’uso di monoclonali e il paziente va indirizzato rapidamente ai centri regionali abilitati alla prescrizione. Indicazioni anche per il trattamento dei bambini. Sono alcuni dei punti della nuova circolare del ministero della Salute che aggiorna le linee guida per le Cure domiciliari dei pazienti Covid “Vigile attesa (intesa come costante monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente); misurazione periodica della saturazione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Confermato il ‘no’ ai supplementi vitaminici e all’idrossiclorochina, glivanno utilizzati solo in casi particolari. Inoltre, fondamentale rimane il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno: sotto il 92% va valutato il ricovero e/o ossigenoterapia a. Nelle fasi precoci di malattia, i medici di base possono indicare l’uso die il paziente va indirizzato rapidamente ai centri regionali abilitati alla prescrizione. Indicazioni anche per il trattamento dei bambini. Sono alcuni dei punti della nuova circolare del ministero della Salute che aggiorna le linee guida per ledomiciliari dei“Vigile attesa (intesa come costante monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente); misurazione periodica della saturazione ...

