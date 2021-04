Cristiano Ronaldo non segna più | mai così tanto a digiuno da quando è alla Juve

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il momento dinon è tra i migliori nonostante fosse il capocannoniere del campionato con 25 gol all’attivo. Ma l’ultima esultanza del portoghese risale al 7 aprile nel recupero contro il Napoli. Poi tre partite giocate senza fare gol e tante occasioni sprecate, in mezzo anche il match saltato contro l’Atalanta. Oltre il nervosismo,ha fatto vedere che quel feeling con il gol non c’è più o per il momento considerando il valore assoluto del campione. Anche ieri a Firenze ha sbagliato un gol non da lui, sul cross di Kulusevskiè andato a saltare, ma non ha preso la plisciando di poco, forse perché aveva la luce del sole negli occhi, ma di solito queste occasioni non le spreca. Quattro partite senzare, solo il suo ...