Covid: Zaia, variante indiana individuata anche in Veneto (Di lunedì 26 aprile 2021) È stata individuata anche in Veneto la variante indiana del Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca Zaia. "Si tratta - ha detto - di due cittadini indiani di Bassano, padre e figlia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) È statainladel Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca. "Si tratta - ha detto - di due cittadini indiani di Bassano, padre e figlia, ...

Advertising

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - pleopizzi : RT @TgLa7: Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre e figlia' htt… - inews__24 : ?? #VarianteIndiana, Luca #Zaia lancia l'allarme in #Veneto #Covid19 #assembramenti #26aprile - GiovanniPasto10 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto -