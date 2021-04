Covid: Milano in 'giallo' riparte, traffico in netto aumento (Di lunedì 26 aprile 2021) riparte Milano nel primo giorno di ritorno al 'giallo', almeno dal punto di vista degli spostamenti automobilistici. Da ben prima delle 7, infatti, nelle circonvallazioni e sugli assi viari che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021)nel primo giorno di ritorno al '', almeno dal punto di vista degli spostamenti automobilistici. Da ben prima delle 7, infatti, nelle circonvallazioni e sugli assi viari che ...

Advertising

NicolaPorro : Notizia di Agenzia: COVID, ASSALTO AI PARCHI E IN CENTRO: ASSEMBRAMENTI A MILANO E A ROMA. Ma neanche l'agenzia St… - MediasetTgcom24 : Covid, assalto ai parchi e in centro: assembramenti a Milano e a Roma #Covid - Open_gol : Dopo sei mesi di chiusura forzata, il cinema Beltrade di Milano è il primo a riaprire con uno spettacolo all'alba.… - ansa_lombardia : Covid: Milano in 'giallo' riparte, traffico in netto aumento - ansa_lombardia : Covid: a Milano assalto ai parchi, per la tintarella -