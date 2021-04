Correa trascina la Lazio: Olimpico record. E il Milan scivola via tra le prime quattro (Di lunedì 26 aprile 2021) La Lazio nel momento più importante si aggrappa al calciatore che forse ha più deluso in stagione. Ha il volto di Joaquin Correa la copertina di Lazio-Milan, posticipo della trentatreesima giornata di Serie A e ultimo treno per la corsa Champions. Un treno su cui la Lazio è saltata senza indecisioni, sfruttando tutte le occasioni create all’Olimpico dopo il brutto 5-2 incassato contro il Napoli. Finisce 3-0 e decide la rete di Immobile e la doppietta dell’argentino, sei gol in stagione, pochi per una Lazio che in questo campionato ha dovuto fare i conti col peggior attacco delle prime sette. La classifica ora presenta quella che è a tutti gli effetti una bagarre senza precedenti: Atalanta a 68, Napoli, Juventus e Milan a 66 e ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Lanel momento più importante si aggrappa al calciatore che forse ha più deluso in stagione. Ha il volto di Joaquinla copertina di, posticipo della trentatreesima giornata di Serie A e ultimo treno per la corsa Champions. Un treno su cui laè saltata senza indecisioni, sfruttando tutte le occasioni create all’dopo il brutto 5-2 incassato contro il Napoli. Finisce 3-0 e decide la rete di Immobile e la doppietta dell’argentino, sei gol in stagione, pochi per unache in questo campionato ha dovuto fare i conti col peggior attacco dellesette. La classifica ora presenta quella che è a tutti gli effetti una bagarre senza precedenti: Atalanta a 68, Napoli, Juventus ea 66 e ...

