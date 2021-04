Chloé Zhao | chi è la regista dell’anno

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 aprile 2021) Un approfondimento sulla filmografia di, ladell'anno che con Nomadland, già vincitrice del Leone d'Oro, ha trionfato alla notte degli Oscar 2021. È stata la sua notte. Forse preannunciata, ma non per questo meno importante e meritata. Gli Oscar 2021 hanno visto trionfare un nome particolare, uno di quelli che viene dal cinema indipendente e che si prepara ad entrare nel cinema blockbuster. Stiamo parlando di, vincitrice nelle categorie di miglior(una vittoria storica) per Nomadland, che ha vinto anche il miglior film. Ladi nazionalità cinese è una delle voci più fresche e sorprendenti degli ultimi anni, dalla filmografia ancora breve ma che contiene tre gemme a loro modo incredibili e coerenti. È una ...