Cantona, il racconto di quel calcio volante a un tifoso: “Ho solo un rimpianto” (Di lunedì 26 aprile 2021) Eric Cantona torna sull'ormai iconico gesto avvenuto al Selhurst Park nel 1995.Nonostante siano passati ben 26 anni, nella mente e negli occhi dei tifosi di tutto il mondo, resta ben impresso quanto accaduto durante la sfida tra Crystal Palace e Manchester City nel gennaio del 1995. Eric Cantona, all'epoca attaccante dei Red Devils, si trovava a vivere uno dei momenti più brillanti della sua carriera. Durante il match del Selhurst Park, il giocatore, si rese però protagonista di un gesto emblematico entrato nella storia della Premier League per l'impatto mediatico generato successivamente. Cantona infatti, stufo di ricevere insulti da un tifoso del Crystal Palace, decise di rispondere colpendo lo stesso con un calcio volante. Un episodio ripercorso dallo stesso ex attaccante, 26 anni ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 aprile 2021) Erictorna sull'ormai iconico gesto avvenuto al Selhurst Park nel 1995.Nonostante siano passati ben 26 anni, nella mente e negli occhi dei tifosi di tutto il mondo, resta ben impresso quanto accaduto durante la sfida tra Crystal Palace e Manchester City nel gennaio del 1995. Eric, all'epoca attaccante dei Red Devils, si trovava a vivere uno dei momenti più brillanti della sua carriera. Durante il match del Selhurst Park, il giocatore, si rese però protagonista di un gesto emblematico entrato nella storia della Premier League per l'impatto mediatico generato successivamente.infatti, stufo di ricevere insulti da undel Crystal Palace, decise di rispondere colpendo lo stesso con un. Un episodio ripercorso dallo stesso ex attaccante, 26 anni ...

