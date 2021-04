Basket femminile, playoff Serie A1 2020/2021: tutti i risultati (Di lunedì 26 aprile 2021) I risultati dei match di playoff di Serie A1 femminile 2020/2021. Al via come prima testa di Serie c’è l’Umana Reyer Venezia che dopo la finale perse in Eurocup vogliono dare la caccia allo scudetto nei playoff che inizieranno contro Costa Masnaga. La Famila Wuber Schio si trova invece nella parte opposta del tabellone dove esordirà contro San Martino di Lupari. Di seguito i risultati. IL TABELLONE DEI playoff IL CALENDARIO DEI playoff risultati QUARTI DI FINALE Gara 1 15/04/2021 19:00 – USE Scotti Rosa Empoli-Passalacqua Ragusa 54-60 16/04/2021 20:00 – Limonta Costa Masnaga-Umana Reyer Venezia 58-78 16/04/2021 20:00 – Allianz Geas ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Idei match didiA1. Al via come prima testa dic’è l’Umana Reyer Venezia che dopo la finale perse in Eurocup vogliono dare la caccia allo scudetto neiche inizieranno contro Costa Masnaga. La Famila Wuber Schio si trova invece nella parte opposta del tabellone dove esordirà contro San Martino di Lupari. Di seguito i. IL TABELLONE DEIIL CALENDARIO DEIQUARTI DI FINALE Gara 1 15/04/19:00 – USE Scotti Rosa Empoli-Passalacqua Ragusa 54-60 16/04/20:00 – Limonta Costa Masnaga-Umana Reyer Venezia 58-78 16/04/20:00 – Allianz Geas ...

