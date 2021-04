Barzagli | “Delneri determinante per la mia carriera Con Allegri rapporto di grande complicità”

(Di lunedì 26 aprile 2021) L’ex difensore della Juventus, Andrea, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘One Football’, ha parlato del campionato di Serie A e delle differenze con la Bundesliga: “Ci sono tante differenze tra i due campionati. La prima riguarda l’aspetto tattico: in Italia curiamo molto di più questo lato e la differenza è evidente. In Germania invece si tende ad attaccare maggiormente e i difensori devono saper difendere uno contro uno e con maggior campo da coprire. E’ chiaro che ormai è passato un po’ di tempo da quell’esperienza, ma ogni campionato è differente rispetto ad un altro, per tradizione e cultura. Alla Juventus è sempre impossibile dire di no e avrei scelto di trasferirmi anche senza. Però lui è stato un allenatoreper la miaed è anche grazie al suo consenso che ho vestito ...

La bandiera della Juventus Andrea Barzagli si è raccontato a OneFootball, occasione in cui ha raccontato un curioso aneddoto su Allegri: "Una volta gli portarono la distinta della squadra avversaria, lui la guardò ed esclamò: 'La loro formazione l'ho presa, ora speriamo di aver azzeccato la nostra', tutto con il suo inconfondibile accento toscano. Scoppiammo tutti a ridere".