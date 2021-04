Avviso Pubblico di avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni per esercizio del commercio su aree pubbliche (Di lunedì 26 aprile 2021) ... pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4 - bis dell'... entro il 14/05/2021 , mezzo pec ( suap@pec.reggiocal.it ), compilato in ogni sua parte, il modulo ... Leggi su comune.reggio-calabria (Di lunedì 26 aprile 2021) ... pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4 - bis dell'... entro il 14/05/2021 , mezzo pec ( suap@pec.reggiocal.it ), compilato in ogni sua parte, il modulo ...

Advertising

Tuttomondoasilo : Avviso Pubblico di avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni per esercizio del commercio su aree pubbliche - CaleEuropaEdic : ?? #Avviso pubblico per l'avviamento a #selezione di n. 8 unità per il profilo professionale di ‘Conducenti di autom… - HolySeePress : Le Udienze - Avviso dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche - - KattInForma : ???? BOLLETTINO SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE Avviso dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche - ATSMilano : ?? AVVISO ?? I centri di Comunicazione #Screening oncologici di questa ATS saranno chiusi al pubblico, e i relativi n… -