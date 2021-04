Antonio | morto per Covid Una vita da soccorritore 118

(Di lunedì 26 aprile 2021)Quero, autista evolontario dell’Associazione “Statte Arcobaleno”, èieri dopo aver contratto il.Lo annuncia sui social il dottor Mario Balzanelli che lo descrive come un uomo “entusiasta del lavoro, instancabile, rispettoso, molto bravo. Sempre in prima linea. Sempre presente.Un grandissimo operatore che ha pagato con lala sua dedizione alla passione della sua: mettersi al servizio dei più deboli, aiutare i fragili, salvare ogniin pericolo. Ha insegnato con la testimonianza e l’esempio cosa significa indossare la divisa del SET118, ha onorato la sua missione ogni giorno di questi straordinari 10 anni trascorsi insieme”. first appeared on Tarantini Time.

Advertising

elenaricci1491 : Una vita spesa al servizio del prossimo. I colleghi ricordano un grande uomo che ha onorato fino alla fine la sua m… - TarantiniTime : Una vita spesa al servizio del prossimo. I colleghi ricordano un grande uomo che ha onorato fino alla fine la sua m… - SaverioCuppari : RT @rtl1025: ?? Antonio Fara è stato ucciso. Il barista sassarese di 47 anni trovato morto questa mattina nel suo appartamento al piano terr… - mafaldina61 : @NovaraWalking @antonio_bordin @robersperanza @valy_s @evavola @LucaSucci @CesareOrtis @scenarieconomic… - labrinta : @DVecchiaccio @NovaraWalking @scenarieconomic @antonio_bordin @robersperanza @valy_s @evavola @LucaSucci… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio morto

Tarantini Time

... un, autostrada chiusa di Federico De Rossi 1 Incidente in autostrada, grave una donna: ... vaccinazioni in tilt ad Albenga di Andrea Chiovelli Albisola vittoriosa sul Sant': i commenti di ...Quero aveva 65 anni. Èper il corona virus, non escluso che ne fosse rimasto contagiato proprio durante un'operazione di soccorso.Comunicato stampa. Antonio Ligabue (1899-1965) è stato uno degli artisti più originali del Novecento, capace di emozionare con una pennellata di colore e di trasportarci all’i ...Un lungo applauso ha accompagnato la bara di Maurizio Cerrato, l'uomo ucciso a Torre Annunziata (Napoli) per difendere la figlia durante una lite per un parcheggio.