Amministrative Milano, Salvini "Spero Albertini accetti" (Di lunedì 26 aprile 2021) "L'incontro con Albertini è stato positivo, abbiamo parlato del futuro, per lui sarà una scelta personale. Mi è piaciuto come sindaco. Albertini ha lasciato una traccia importante su questa città. I tempi per la decisione? Entro maggio". Lo dice il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al parco Sempione di Milano. fmo/pc/mrv su Il Corriere della Città.

