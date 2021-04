Amici 20, Enula si consola con Leo? (Di lunedì 26 aprile 2021) Prima di entrare ad Amici di Maria De Filippi, Enula è stata più volte paparazzata in compagnia di Leo Gassman. A quanto pare i due ragazzi avevano una storia d’amore, che però secondo i rumor sarebbe entrata in stand by durante la permanenza della cantante nel programma della De Filippi. Ma, la ragazza pare che, ora, si stia consolando tra le braccia del suo ex. Ecco la verità. Enula e Leo di nuovo insieme? Una volta eliminata dal talent di Canale 5, Enula sarebbe tornata da Leo. Le fan della ragazza infatti hanno riconosciuto la casa e il cane di Gassman in alcune foto pubblicate della cantante. A confermare questa reunion c’ha pensato Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi. Secondo il giornalista infatti l’ex alunna di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 aprile 2021) Prima di entrare addi Maria De Filippi,è stata più volte paparazzata in compagnia diGassman. A quanto pare i due ragazzi avevano una storia d’amore, che però secondo i rumor sarebbe entrata in stand by durante la permanenza della cantante nel programma della De Filippi. Ma, la ragazza pare che, ora, si stiando tra le braccia del suo ex. Ecco la verità.di nuovo insieme? Una volta eliminata dal talent di Canale 5,sarebbe tornata da. Le fan della ragazza infatti hanno riconosciuto la casa e il cane di Gassman in alcune foto pubblicate della cantante. A confermare questa reunion c’ha pensato Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi. Secondo il giornalista infatti l’ex alunna di ...

Advertising

melaridoo : RT @paperss2106: raga vi stupite del fatto che abbiano mandato in giro voci di un inciucio tra enula e sangiovanni quando hanno fatto lo st… - mxrtnp : RT @paperss2106: raga vi stupite del fatto che abbiano mandato in giro voci di un inciucio tra enula e sangiovanni quando hanno fatto lo st… - infoitcultura : Enula, eliminata da Amici, si consola con Leo Gassmann - pastaecoraggio : enula ha detto che amici deve vincerlo Samuele e che lei lo spera - ria_lera : RT @paperss2106: raga vi stupite del fatto che abbiano mandato in giro voci di un inciucio tra enula e sangiovanni quando hanno fatto lo st… -