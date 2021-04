A Los Angeles apre un cocktail bar esclusivamente per persone vaccinate

Leggi su wired

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Foto: www.facebook.com/theotherdoor)Per ordinare un drink in un nuovo locale di Losè necessario essere vaccinati contro il coronavirus. Ilbar The Other Door, che si trova nella zona di North Hollywood, ha infatti annunciato di volersi reinventare come club riservato ai membri registrati. E per aderire è necessario dimostrare di aver portato a termine l’iter di vaccinazione contro il Covid-19. Il nuovo locale si chiamerà Risky Business e sarà aperto solo a chi ha sottoscritto la tessera (la quota per associarsi è di 20 dollari, ma in fase di lancio è proposta a 10 dollari). In totale potrà ospitare 100 clienti contemporaneamente. Il semaforo verde per diventare membri arriva solo una volta che i potenziali associati sono in grado di fornire la tessera vaccinale che dimostra che sono state fatte entrambe le dosi. A questo punto i ...