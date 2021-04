Ultime ore di sole | poi ci aspetta una settimana grigia e piovosa

(Di domenica 25 aprile 2021) Bergamo e la Lombardia si accingono a diventare zona gialla, ma non sembra che le condizioni del tempo salutino con favore questa novità. A spiegare la situazione prossima ventura il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Marco Tarantola. ANALISI GENERALE Si attenua a partire da lunedì l’anticiclone che ha garantito bel tempo su gran parte della regione nel fine, per l’arrivo di una perturbazione atlantica dalla penisola iberica. Si apre dunque unacaratterizzata da molte nubi e piogge, alternate a schiarite poco frequenti. Le temperature saranno in calo in particolare dalla giornata di martedì e si manterranno in pianura intorno ai 15/17 °C di massima. Un miglioramento del tempo è possibile dal prossimo weekend, ma sono necessarie conferme nel corso della. Domenica 25 aprile 2021 Tempo Previsto: ...

Advertising

FBiasin : La #SuperLeague è stata un'operazione disastrosa, ma il comportamento di #Ceferin delle ultime 48 ore è la riprova… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 322 le vittime, secon… - RaiNews : Coronavirus, 13.817 nuovi casi e 322 vittime nelle ultime 24 ore - FarnedaRui : RT @Renato_Corghi: 'Le riaperture non saranno problematiche perché inizia a fare più caldo.' India: 340 mila casi nelle ultime 24 ore. 39… - Miki_2313 : RT @RaiNews: Coronavirus, 13.817 nuovi casi e 322 vittime nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime ore

LA NAZIONE

Legaranzie necessarie chieste da Bruxelles sulla coerenza del piano italiano con le linee ...aveva spinto al rinvio del Consiglio dei ministri convocato per le 10 di mattina e riunito dodici...Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura di Avellino, in pochehanno ricostruito l'inquietante scenario che ha portato all'arresto della ragazza e del fidanzato, Giovanni Limata,...Sul web la SuperLega non piace quasi a nessuno, tifosi schierati compatti sul fronte del no. I tre club italiani aderenti al progetto perdono fino al 20% di consenso in poche ore ...Fino a qualche mese fa consigliere speciale a Downing Street, Cummings è ai ferri corti col premier britannico: lo ha accusato di incompetenza e ha messo in discussione la sua integrità morale ...