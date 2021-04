Tunic è un delizioso indie sulle orme di The Legend of Zelda che potete provare con una demo

(Di domenica 25 aprile 2021)è uno dei titolipiù attesi degli ultimi tempi: un pregievole action-adventure isometrico ispirato a, con protagonista un adorabile volpino. Il publisher Finji vuole permettere ai giocatori di testare il titolo in sviluppo, pertanto ha deciso di pubblicare una piccolain occasione dell'evento digitale LudoNarraCon. Lasarà scaricabile solo per un tempo limitato, ovvero per tutta la durata del festival LudoNarraCon, dal 23 al 26 aprile. Tutti coloro che sono interessati, possono scaricare laPC su Steam a questo indirizzo. Leggi altro...

