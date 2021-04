Traffico Roma del 25-04-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionenord rallentamenti sulla via Cassia tra la Storta la Giustiniana Verso il raccordo anulare si rallenta anche in via Aurelia Antica in prossimità di via di Villa Betania incidente a Don Bosco in via Tarquinio Collatino in prossimità di via Calpurnio Pisone lavori al salario chiusa Piazza Alessandria disciplina provvisoria dinell’area circostante al via da questa sera i lavori di manutenzione della pavimentazione di via Salaria gli interventi in programma fino a venerdì 30 Aprile si svolgono in orario notturno dalle 21 alle 6 e comportano il divieto di transito tra via Carlo Zecchi E via verso Corso d’Italia i dettagli sono disponibili sul sitopunto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale di ...