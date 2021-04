Torino | Nicola | «Sirigu? Le gerarchie sono chiare»

(Di domenica 25 aprile 2021) Davide, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del ritorno tra i pali di SalvatoreDavide, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del ritorno tra i pali di Salvatoredopo il Covid. Le sue dichiarazioni. «Conbasta uno sguardo, le. Oggi ci alleniamo, dipenderà dal confronto finale e da come sta. Ci scambieremo le sensazioni e poi decideremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Probabili formazioni di Torino-Napoli: Torino: (3-5-2): 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 3... Squalificati: nessuno. Diffidati: Belotti, Linetty, Lukic, Nkoulou, Verdi, Zaza. Indisponibili: ... A Torino con il primo aggancio da Champions League nel mirino, quello alla Juventus. Il Napoli scalda i motori per la sfida di domani pomeriggio dopo aver visto il pari dei bianconeri a Firenze: ora l... "Dobbiamo fare il nostro gioco e rispettare l'avversario, per fare punti dovremo avere tanto equilibrio" L'allenatore del Torino, Davide Nicola, ha presentato in conferenza stampa il prossimo, diffici...