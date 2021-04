Tokyo 2020, Hayley Wickenheiser, membro commissione atleti CIO: “Sul sì o no ai Giochi decidano i medici” (Di domenica 25 aprile 2021) Tokyo 2020 sì o no? La questione è tutt’altro che risolta. E’ vero che il Presidente del CIO stesso, Thomas Bach, si è affrettato a rassicurare tutti sul fatto che questa volta i Giochi si faranno, ma voci diverse si alzano dal coro all’interno del Comitato Olimpico stesso. Per esempio, quella di Hayley Wickenheiser, membro della commissione atleti del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che ha suggerito come l’organizzazione non dovrebbe prendere la decisione finale se i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 si debbano tenere o meno durante la pandemia da COVID-19. L’anno scorso Wickenheiser, tra l’altro, aveva già descritto il CIO come “irresponsabile” per la sua gestione ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021)sì o no? La questione è tutt’altro che risolta. E’ vero che il Presidente del CIO stesso, Thomas Bach, si è affrettato a rassicurare tutti sul fatto che questa volta isi faranno, ma voci diverse si alzano dal coro all’interno del Comitato Olimpico stesso. Per esempio, quella didelladel Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che ha suggerito come l’organizzazione non dovrebbe prendere la decisione finale se iOlimpici e Paralimpici disi debbano tenere o meno durante la pandemia da COVID-19. L’anno scorso, tra l’altro, aveva già descritto il CIO come “irresponsabile” per la sua gestione ...

