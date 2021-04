Superlega, nessuno aveva fatto i conti con lo sdegno dei tifosi (Di domenica 25 aprile 2021) di Carmelo Zaccaria E’ finita con una umiliante retromarcia la sfida temeraria innescata dai boss della Superlega. Si è trattato di una scalata ostile per il controllo della piramide del calcio che però non ha tenuto conto dell’ostacolo più ostico e insormontabile che si presentava davanti al loro disegno balordo di trasformare il gioco del calcio in un mega circo mediatico: non si è fatto i conti con l’intifada impetuosa dei tifosi. Non c’è stata partita tra il loro cuore nobile e coriaceo e il portafoglio negletto dei padroni del calcio. Per primi i tifosi del Chelsea hanno reclamato la propria dignità dopo anni di sacrificio e notti passate al gelo, inneggiando nella vittoria e tormentandosi nella sconfitta, sentendosi sempre parte integrante, costitutiva, del club. Hanno protestato ai propri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) di Carmelo Zaccaria E’ finita con una umiliante retromarcia la sfida temeraria innescata dai boss della. Si è trattato di una scalata ostile per il controllo della piramide del calcio che però non ha tenuto conto dell’ostacolo più ostico e insormontabile che si presentava davanti al loro disegno balordo di trasformare il gioco del calcio in un mega circo mediatico: non si ècon l’intifada impetuosa dei. Non c’è stata partita tra il loro cuore nobile e coriaceo e il portafoglio negletto dei padroni del calcio. Per primi idel Chelsea hanno reclamato la propria dignità dopo anni di sacrificio e notti passate al gelo, inneggiando nella vittoria e tormentandosi nella sconfitta, sentendosi sempre parte integrante, costitutiva, del club. Hanno protestato ai propri ...

