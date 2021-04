Superlega, Ceferin: “Real, Juve e Barcellona sono terrapiattisti” (Di domenica 25 aprile 2021) Real Madrid, Juventus e Barcellona “pensano che la Terra sia piatta e credono che la Superlega esista ancora”. Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, prosegue la sua offensiva mediatica nei confronti delle società che hanno creato la Superlega e ancora non hanno abbandonato il progetto. In un’intervista al Mail on Sunday, Ceferin elogia il premier britannico Boris Johnson, determinante per minare la Superlega, e riserva un trattamento speciale ai 6 inglesi, che hanno abbandonato la competizione tra comunicati di scuse e pentimento. “Ognuno sarà ritenuto responsabile. Vedremo in che modo”, dice senza sbilanciarsi sulle eventuali sanzioni- “Ma per me -aggiunge- c’è una differenza chiara tra i club inglesi e le altre 6 società”. I club della Premier ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021)Madrid,ntus e“pensano che la Terra sia piatta e credono che laesista ancora”. Aleksander, presidente della Uefa, prosegue la sua offensiva mediatica nei confronti delle società che hanno creato lae ancora non hanno abbandonato il progetto. In un’intervista al Mail on Sunday,elogia il premier britannico Boris Johnson, determinante per minare la, e riserva un trattamento speciale ai 6 inglesi, che hanno abbandonato la competizione tra comunicati di scuse e pentimento. “Ognuno sarà ritenuto responsabile. Vedremo in che modo”, dice senza sbilanciarsi sulle eventuali sanzioni- “Ma per me -aggiunge- c’è una differenza chiara tra i club inglesi e le altre 6 società”. I club della Premier ...

