SuperLega | Ceferin minaccia Real Madrid | Barcellona e Juve | le sue parole

Advertising

Adnkronos : Spopola l'hashtag #CeferinOut dopo il caos #Superlega e le accuse a @juventusfc e @realmadrid. Da che parte state? - forumJuventus : Florentino Perez: 'Il progetto #Superlega esiste, ci vuole trasparenza nel calcio. Le minacce di Ceferin sono molto… - Adnkronos : Ancora un attacco a #Juve & co. Intanto, decolla l’hashtag #CeferinOut. - LaTerzaStella : RT @SCUtweet: ?? da Corsera?? ? #Ceferin teme ancora la #Superlega perché #Perez vuole far causa all'Antitrust: il pres. del #RealMadrid fa… - infoitsport : SuperLega, Ceferin: 'Ci saranno conseguenze, i 12 club verranno puniti' -

Ultime Notizie dalla rete : SuperLega Ceferin

Aleksander Ceferin, presidente Uefa, ha rilasciato un'intervista al Daily Mail, soffermandosi sulla SuperLega. 'Mi sono sentito come in una lavatrice - ha ammesso Ceferin -, è stato molto stressante I ...Ci sono tre gruppi in questi dodici club: i sei inglesi, poi gli altri tre (Atletico Madrid, Milan e Inter, ndr) e poi quelli che considerano la terra piatta e pensano che la Superlega esista ... a ...