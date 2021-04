Rummenigge: “Ci siamo sottomessi a un demonio chiamato calciomercato” (Di domenica 25 aprile 2021) Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild anche del pessimo sviluppo che ha avuto negli ultimi anni il calciomercato: “Tutti abbiamo commesso un errore, noi così come il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City o il Borussia Dortmund, permettendo alle spese dei trasferimenti e degli stipendi di crescere anno dopo anno. Ci siamo sottomessi a un demonio chiamato calciomercato”. Foto: tonline.de L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Karl-Heinz, CEO del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild anche del pessimo sviluppo che ha avuto negli ultimi anni il: “Tutti abbiamo commesso un errore, noi così come il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City o il Borussia Dortmund, permettendo alle spese dei trasferimenti e degli stipendi di crescere anno dopo anno. Cia un”. Foto: tonline.de L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

