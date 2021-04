Resident Evil Village, Capcom promuove il titolo in Giappone con un telo di Lady Dimistrescu ad altezza reale (Di domenica 25 aprile 2021) Resident Evil Village non è ancora disponibile, ma ha già un considerevole seguito: non tanto per la fama della sua IP, bensì per la popolarità di un particolare personaggio. Stiamo ovviamente parlando di Lady Alcina Dimitrescu, l'affascinante vampira, proprietaria del castello dove Ethan Winters sarà costretto a passare gran parte della sua avventura. Per celebrare l'imminente release e per sfruttare appieno la popolarità della donna, Capcom ha organizzato un contest speciale su Twitter, mettendo in palio niente meno che un asciugamano, un telo di quasi tre metri/9'6", ovviamente con raffigurata Lady D ad altezza naturale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 aprile 2021)non è ancora disponibile, ma ha già un considerevole seguito: non tanto per la fama della sua IP, bensì per la popolarità di un particolare personaggio. Stiamo ovviamente parlando diAlcina Dimitrescu, l'affascinante vampira, proprietaria del castello dove Ethan Winters sarà costretto a passare gran parte della sua avventura. Per celebrare l'imminente release e per sfruttare appieno la popolarità della donna,ha organizzato un contest speciale su Twitter, mettendo in palio niente meno che un asciugamano, undi quasi tre metri/9'6", ovviamente con raffigurataD adnaturale. Leggi altro...

