Pastore Tedesco morde al volto un bimbo di due anni a Guidonia

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 25 aprile 2021)di duemorso alda un, è sotto osservazione ma non in pericolo di vita. Ieri pomeriggio l’animale lo ha morsodi duemorso alda un, è sotto osservazione in ospedale ma non corre pericolo di vita. L’aggressione, come riportano i media locali, è avvenuta in casa dello