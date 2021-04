Nicola | “Un piacere essere paragonato a Gattuso | grinta e voglia di non mollare mai ci accomunano”

(Di domenica 25 aprile 2021) Davide, tecnico del Torino, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli: Il Napoli è la squadra peggiore da affrontare?“Direi sì, dobbiamo scendere dal cavallo e andare a combattere. Ed è unse mi paragonate a: lae ladi nonmai ci”. Come si ferma il Napoli?“Ci sono più partite nella stessa partita, può cambiare tutto. Certe squadre non vanno solo attaccate ma anche contenute, fa parte del gioco. Dobbiamo fare il nostro gioco e rispettare l’avversario, dovremo avere tanto equilibrio”. Come sta Sirigu?“Con lui basta uno sguardo, le gerarchie sono chiare. Oggi ci alleniamo, dipenderà dal confronto finale e da come sta. Ci scambieremo le sensazioni e poi decideremo”. A che quota è ...

'Per me è unse mi paragonate a Gattuso - risponde- : ci accomunano la grinta e la voglia di non mollare mai'. Come si fa? ? Il Napoli è, forse, la squadra più in forma del momento. ...'Dobbiamo scendere dal cavallo e andare a combattere. Ed è unse mi paragonate a Gattuso : la grinta e la voglia di non mollare mai ci accomunano'. Il tecnico del Torinoè pronto alla battaglia. Gli azzurri sono l'avversario peggiore possibile a ...TORINO - Davide Nicola, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Se il ...Sei gare ancora da giocare tutte d'un fiato per Torino e Napoli, che domani si affrontano in una gara importantissima per entrambe. «Contro il Napoli dovremo combattere. Difendere ...