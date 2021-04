Migranti morti in mare, Papa: “Momento della vergogna” (Di domenica 25 aprile 2021) “Interroghiamoci tutti, è il Momento della vergogna”. Il Papa, al Regina Coeli, dà voce al suo dolore per l’ennesima strage di Migranti nel Mediterraneo e utilizza parole inequivocabili per denunciare come i tanti morti in mare siano vittime dell’indifferenza. “Vi confesso – dice Bergoglio a braccio – che sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata nel Mediterraneo. Centotrenta Migranti morti in mare: sono persone, vite umane che per due giorni hanno implorato invano aiuto che non è arrivato”. Da qui la sferzata: “Fratelli e sorelle interroghiamoci tutti su questa ennesima tragedia, è il Momento della vergogna. Preghiamo per questi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) “Interroghiamoci tutti, è il”. Il, al Regina Coeli, dà voce al suo dolore per l’ennesima strage dinel Mediterraneo e utilizza parole inequivocabili per denunciare come i tantiinsiano vittime dell’indifferenza. “Vi confesso – dice Bergoglio a braccio – che sono molto addolorato per la tragedia che ancora una volta si è consumata nel Mediterraneo. Centotrentain: sono persone, vite umane che per due giorni hanno implorato invano aiuto che non è arrivato”. Da qui la sferzata: “Fratelli e sorelle interroghiamoci tutti su questa ennesima tragedia, è il. Preghiamo per questi ...

