Lotta Champions, calendari a confronto: chi rischia l’esclusione (Di domenica 25 aprile 2021) La Lotta per la qualificazione alla Champions League è sicuramente la cosa più interessante di questo campionato: i calendari a confronto Il campionato di Serie A è alle battute finali e presto arriveranno i verdetti definitivi. Spiccala Lotta per la qualificazione in Champions League: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, non sono esclusi ribaltoni. Il Milan ha un calendario ostico mentre il Napoli ha il cammino apparentemente pià semplice. I calendari a confronto. Milan 66 punti – LAZIO, Benevento, JUVENTUS, TORINO, Cagliari, ATALANTAAtalanta 65 punti – Bologna, SASSUOLO, PARMA, Benevento, GENOA, MilanJuventus 65 punti – FIORENTINA, UDINESE, Milan, SASSUOLO, Inter, BOLOGNANapoli 63 punti – TORINO, Cagliari, SPEZIA, Udinese, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Laper la qualificazione allaLeague è sicuramente la cosa più interessante di questo campionato: iIl campionato di Serie A è alle battute finali e presto arriveranno i verdetti definitivi. Spiccalaper la qualificazione inLeague: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, non sono esclusi ribaltoni. Il Milan ha uno ostico mentre il Napoli ha il cammino apparentemente pià semplice. I. Milan 66 punti – LAZIO, Benevento, JUVENTUS, TORINO, Cagliari, ATALANTAAtalanta 65 punti – Bologna, SASSUOLO, PARMA, Benevento, GENOA, MilanJuventus 65 punti – FIORENTINA, UDINESE, Milan, SASSUOLO, Inter, BOLOGNANapoli 63 punti – TORINO, Cagliari, SPEZIA, Udinese, ...

Advertising

ZZiliani : ... e poi spero che #MilanSassuolo, #SpeziaInter e #JuventusParma mercoledì non vengano giocate. Almeno ci risparmi… - mirkocalemme : L'unico rimpianto del #Napoli è non aver avuto a disposizione per tre mesi #Mertens e #Osimhen. Con loro due sempr… - GSilves83 : @tuttonapoli Perché? Il Napoli che lotta per la Champions: Sassuolo, Torino, Spezia in casa e Verona, Genoa fuori c… - Boboj29 : TUTTOSPORT GIU' LE MANI DALLA NOSTRA CHAMPIONS La tanta amata e odiata Champions ,si lotta per andarci per poi usc… - sportli26181512 : Guidolin: 'Il Milan merita la Champions per quello che ha dimostrato in campionato': Intervenuto ai microfoni della… -