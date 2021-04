La Juventus sbatte sulla Fiorentina | Champions a rischio Ancora Darmian | Inter a un passo dallo scudetto

(Di domenica 25 aprile 2021)una trasferta indigesta per lache continua a faticare tantissimo e regala uno tempo alla. Orribile la prima frazione dei bianconeri al Franchi, sotto per il solito rigore concesso e trasformato da Vlahovic e in gravissima difficoltà a proporre gioco. Nel secondo tempo Morata segna subito un gol meraviglioso e i bianconeri avrebbero avuto tre quarti d’ora per rimediare all’ennesimofalso che si stava profilando, ma manca la stoccata vincente e dietro in contropiede i toscani possono rendersi pericolosi. Alla fine arriva un 1-1 che rischia di mettere a serio repentaglio la qualificazione alla prossimaLeague (con l’obiettivo centrato Pirlo riconfermato secondo quanto ha detto Paratici): nelle ultime cinque partite serve assolutamente un ...

... poi Perisic la pareggia subito e Contecontro il muro dei padroni di casa. Lukaku si divora ...il Diavolo che deve iniziare a guardarsi le spalle ( Leggi qui) Embed from Getty Images La...L' Atalantasulla Roma e all'Olimpico arriva solo un pareggio per la Dea, che può sicuramente rammaricarsi per come è arrivato l'1 - 1 in un infrasettimanale amaro: in un sol colpo, laha di nuovo ...Ancora una trasferta indigesta per la Juventus che continua a faticare tantissimo e regala un intero tempo alla Fiorentina. Orribile la prima frazione dei bianconeri al Franchi, sotto per il solito ri ...JUVENTUS PARMA (3-1): un solo episodio da evidenziare. Al minuto 11, sullo 0-0, giusto non assegnare un penalty al Parma per fallo di mano di Danilo. La sfera prima di toccare il braccio del ...