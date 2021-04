KTM a tutto test in MotoGP: Pedrosa in azione ad Aragon (Di domenica 25 aprile 2021) La KTM non ha iniziato la stagione MotoGP nel migliore dei modi, ma non resta con le mani in mano e mette al lavoro il test team. La sezione dedicata ai collaudi, che ha in Dani Pedrosa la sua punta di diamante, tornerà in azione il 4 e 5 maggio prossimi, in una sessione privata che si terrà al Motorland Aragon Si tratta del martedì e mercoledì successivo al GP di Spagna a Jerez, dove la casa di Mattinghofen spera di raccogliere qualcosina di più del pur buon quinto posto ottenuto da Brad Binder in Portogallo. Il test team aveva già girato ad Aragon questa settimana, assieme alla Yamaha di Cal Crutchlow ed alle squadre SBK della stessa casa di Iwata e della Kawasaki. Dove ha preso paga da un Jonathan Rea in palla più che mai. Rea batte la MotoGP ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) La KTM non ha iniziato la stagionenel migliore dei modi, ma non resta con le mani in mano e mette al lavoro ilteam. La sezione dedicata ai collaudi, che ha in Danila sua punta di diamante, tornerà inil 4 e 5 maggio prossimi, in una sessione privata che si terrà al MotorlandSi tratta del martedì e mercoledì successivo al GP di Spagna a Jerez, dove la casa di Mattinghofen spera di raccogliere qualcosina di più del pur buon quinto posto ottenuto da Brad Binder in Portogallo. Ilteam aveva già girato adquesta settimana, assieme alla Yamaha di Cal Crutchlow ed alle squadre SBK della stessa casa di Iwata e della Kawasaki. Dove ha preso paga da un Jonathan Rea in palla più che mai. Rea batte la...

Advertising

malaksdr : in realtà di tutto l’album ktm . - Magnardis : Tutto quello che voglio ora è un KTM Duke 890 :(( - teoxandra : @roby_ktm tutto bene? È un po’ che non ti si vede ?? - peppamat7 : @Labbaronessa Solidarietà, ma queste chiaviche in caserma hanno fatto? Li plasmano nell'addestramento o sono senza… - ILOVEPROCLUB1 : RT @BartozSg: Parata sul 0-0 conseguente con la vittoria di 3-0 contro @KTM_ANUBIS #goTORI @FcOneshot @HighlitsProClub @ILOVEPROCLUB1 @Ho… -