Juric spaventa il Verona | «Voglio competere | non so se resterò»

(Di domenica 25 aprile 2021) Ivanha parlato dopo la gara contro l’Inter: ecco le dichiarazioni del tecnico scaligero sul suo futuro Ivanil: ecco le parole del tecnico a Sky Sport sul suo futuro rilasciate dopo la gara persa contro l’Inter. «Non lo so se, bisogna vedere quello che si vuole fare. Personalmente, non mi interessano soldi e contratti. Nel momento in cui c’è la possibilità di crescere come squadra meglio, ma è il Presidente a decidere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Juric spaventa

Prende il giallo elo richiama. 6,5 Magnani Anche lui sta in campo solo il primo tempo e poi ... 6,5 Ilic L'altro centrale di centrocampo che non sidi nulla. 5,5 Lazovic Meno ......il copione è stato simile e ora la prospettiva di una semifinale con il Manchester United... Allegri, Conceicao ,e altri. Il toto allenatore ha travolto Fonseca che però è rimasto ...SILVESTRI 6.5 Due belle parate, nel primo tempo su Hakimi, nella ripresa, sull'unica testimonianza di vita di Lautaro. I compagni difendono bene e gli evitano pensieri più del dovuto. Sul gol di Darmi ...Per Conte tre passi decisivi verso lo scudetto. L’Inter sta sul pezzo e ormai ha le chiavi per aprire qualunque cassaforte; La squadra di Juric non ha nulla da rimproverarsi ...